Sorpresa Napoli scoperte le carte di Conte | l’ha fatto davvero

Ultime calcio– Su alcune scelte prese da Antonioin queste ultime settimane, di, sono stati scoperti diversi retroscena.Ildi Antonio, quindi, domani sarà di scena a Como per sfidare la squadra agli ordini di Cesc Fabregas. I partenopei, dopo quella dello Stadio Olimpico di una settimana fa contro la Lazio, hanno di fronte a loro un’altra trasferta molto difficile.Il Como, come dimostra la vittoria di domenica scorsa a Firenze, sta vivendo un ottimo momento di forma. Il, visti i tre pareggi consecutivi rimediati, sta vivendo un periodo di flessione. Proprio su quest’ultimo fronte, di, bisogna segnalare una scelta netta presa dallo stesso Antonio, ecco perchèha concesso anche dopo la Lazio qualche giorno di riposo: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il tecnico pugliese sta concedendo ultimamente dei giorni di riposo ai suoi uomini per cercare di non farli infortunare.