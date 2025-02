Anteprima24.it - Sorpresa con oltre 1 kg di droga, arrestata 26enne

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha arrestato unadi Castel Volturno per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Ischia nel transitare in via San Vito, nel comune di Forio d’Ischia, hanno notato una donna che, con fare circospetto, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente per eludere il controllo. La donna è stata raggiunta e bloccata dagli agenti che hanno rinvenuto nascosti all’interno del suo zainetto dieci panetti contenenti hashish del peso diun chilo. L'articolocon1 kg diproviene da Anteprima24.it.