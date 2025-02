Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato molto malato e non ho più voglia. Ho otto viti nella scena e il mio piede è insensibile”: Phil Collins confessa di essere in crisi

, ex frontman dei Genesis, in un’intervista alla rivista “Mojo“, hato diesausto: “Continuo a pensare che dovrei scendere in studio e vedere cosa succede. Ma non ne ho più”. L’artista, in passato, aveva rivelato di soffrire di diabete di tipo 2 e di complicazioni dovute a un infortunio alla spina dorsale: “Hoschiena, l’intervento mi ha lasciato il“.Inoltre il cantautore ha ribadito di non riuscire più a tenere correttamente le bacchette della batteria, senza sentire dolore, arrivando persino a legarle alle mani per superare i concerti successivi. L’ultimo quello del marzo 2022 a Londra, nel quale, come nelle altre tappe del tour di reunion del gruppo, si era esibito stando seduto, non riuscendo a reggersi in piedi e camminare.