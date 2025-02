Sono inca… nera sparisci The Voice Senior colpo basso | Loredana Bertè la prende malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

The, prima puntata con sorprese, colpi di scena e ovviamente bella musica. Ma anche uno, che con Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa affianca Antonella Clerici nel ruolo di coach. Il talent dedicato agli over 60 è partito chiaramente dalle Blind Audition, quindi al buio per i giudici, e a un certo punto in studio si è presentato Luigi Lusi, 60enne romano che da decenni fa l’artista di strada in piazza di Spagna.Nella clip di presentazione, che quindi i giudici non vedono, Luigi ha dichiarato che se durante la sua esibizione si fosse giratasenza dubbio avrebbe scelto lei come coach. Si è esibito con ‘Roxanne‘ dei Police e regalato al pubblico una performance da brividi. In pochi secondi Luigi ha fatto voltare tutti e quattro i giudici, raccogliendo poi l’applauso dell’intero studio, con tanto di standing ovation.