Padovaoggi.it - «Sono fuggito perchè pensavo mi volesse rapinare»

Leggi su Padovaoggi.it

La lite in strada per una mancata precedenza, finita con una sparatoria in tangenziale, poteva trasformarsi in tragedia. Il conducente del furgone in fuga, un diciannovenne artigiano di Padova, non appena mercoledì mattina è riuscito a seminare la Fiat Punto guidata dalla guardia giurata.