Quotidiano.net - Sondaggio elezioni Germania: Cdu-Csu in testa sotto il 30%, Afd raddoppia i voti

Leggi su Quotidiano.net

L'ultimocondotto da Insa per il quotidiano Bild alla vigilia delleinvede la Cdu-Csu sempre prima, mala soglia del 30%, seppur di poco (29,5%). Per Merz sarebbe fondamentale ottenere almeno il 30 per poter condurre le trattative da una posizione di maggiore forza. Sarebbe comunque un risultato importante: nel 2021 i conservatori si fermarono al 24,1%. Seconda si attesa Alternative fuer Deutschland (Afd) che al 21% edel 2021 (10,3%). I socialdemocratici di Olaf Scholz sono dati al 15%, perdendo oltre dieci punti rispetto alle scorse(25,7%). I Verdi di Robert Habeck si fermano al 12,5% (nel 2021 arrivarono al 14,8%), mentre sorride la Linke al 7,5% rispetto al magro 4,9% del 2021, quando non raggiunse la soglia di sbarramento ma entrò in parlamento solo grazie ad alcune norme della legge elettorale.