Sommer carico: «Forza Inter! Io concentrato sulla riabilitazione»

, nonostante l’infortunio al dito. Il portiere dell’ha parlato tramite i social, spronando anche la squadra in vista di stasera.SOSTEGNO E SUPPORTO – Yannnon potrà partecipare e difendere la porta dell’nelle prossime settimane per un infortunio al dito (clicca qui per le ultime). Ecco perché già a partire da questa sera contro il Genoa, i pali della Beneamata saranno protetti dallo spagnolo Josep Martinez. A proposito di, ieri si è operato. Direttamente dall’ospedale, con un post pubblicato poco fa su Instagram, ha voluto ringraziare tutti per il supporto mandando un grande in bocca al lupo alla squadra. Queste le sue parole: «Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente. Non vedo l’ora di tornare in campo.