Solidarietà dell'ANPI ai lavoratori della Hanon Systems

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina una delegazioneha portato ladelle antifasciste e degli antifascisti di Benevento aidello stabilimentodi contrada Olivola.La fabbrica, che produce componenti del settore automotive, occupa sessanta operai.Isono in presidio permanente davanti ai cancelli perché la multinazionale coreana– di recente passata sotto il controllo del gruppo Hankook – ha annunciato di voler cessare la produzione nel prossimo mese di maggio e licenziare i dipendenti. Tale proposito non è determinato da difficoltà finanziarie dell’azienda né da scarso rendimento deidi contrada Olivola, giacché, in termini di performance produttive, la fabbrica è un’eccellenza, come è stato riconosciuto più volte dagli stessi vertici aziendali; la multinazionale vuole chiudere lo stabilimento per “ristrutturare” il proprio mercato e, forse, per spostare la produzione in Paesi dove il costo del lavoro è inferiore.