Oasport.it - Sofia Goggia sfiora il podio a Sestriere: “Ho sciato all’attacco, contenta della seconda manche”

si inventa una rimonta da urlo nellae porta a casa uno splendido quarto posto in gigante a, prova valida per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La bergamasca, 17ma a metà gara, ha recuperato tredici posizioni attestandosi ai piedi delcon un distacco di 39 centesimi dalla terza piazzaneozelandese Alice Robinson a 1.18 dalla vincitrice Federica Brignone.“Penso di avermolto, soprattutto da quando la pista gira col piede destro, poi ho tirato giù una riga. Sapevo di averbene nella prima, ma quell’errore in fondo mi aveva un po’ penalizzata“, le parole a caldocampionessa olimpica di discesa a PyeongChang 2018 subito dopo aver concluso la suadiscesa odierna.“Da un lato è bellissimo questo risultato, dall’altro spiace quando sei quarta, ma chiaramente il distacco dalla prima era troppo avendo perso tanto in fondo alla prima