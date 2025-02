Bergamonews.it - Sofia, che peccato! Una fantastica Goggia è quarta nel Gigante a Sestriere. Bis Brignone

Leggi su Bergamonews.it

. Una prestazione che non si vedeva da tempo, uno dei migliori risultati in carriera nella disciplina.chiude, ai piedi del podio, nel secondo slalomdi Coppa del Mondo a.Diciassettesima dopo la prima manche, nella seconda tornata la campionessa bergamasca ha realizzato una prova incredibile (1’05?57, per un finale 2’09?99) , mantenendo la testa della gara fino alla discesa di una stratosferica Federicache con una rimonta spettacolare ha bissato il successo nel primodi venerdì e ha ottenuto il 34° successo mondiale.non ha sbagliato praticamente nulla, superando per 94 centesimi nella classifica temporanea la norvegese Holtmann. “Penso di aver sciato molto all’attacco”, ha dettoal traguardo ai microfoni di RaiSport.