Secoloditalia.it - Socialcom, Meloni, non ce n’è per nessuno: è lei la leader più gettonata nelle interazioni sul web

Leggi su Secoloditalia.it

, la premier piùdai social. Di più: è lei la figura più citata e coinvolgente a prova di post. Lo conferma, ancora una volta dopo le analoghe analisi e i corrispettivi responsi, anche l’indagine diin esclusiva per Adnkronos che ha raccolto, tramite la piattaforma Socialdata, circa 2,5 milioni di post pubblicati in tutto il mondo che citano i principalipolitici italiani, generando un totale di 33 milioni disui social.e social, è lei lapiù citata sia in Italia che all’esteroComplice una innegabile forza comunicativa e una capacità di arrivare a cuore e testa dei suoi interlocutori, istituzionali o meno che siano, il dato che emerge dall’analisi in oggetto è eloquente: la presidente del Consiglio Giorgiaè la figura più citata sia all’estero (2 milioni di post) sia in Italia (420mila), risultando anche la più coinvolgente con 26 milioni diglobali, di cui 8 milioni solo in Italia.