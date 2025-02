Oasport.it - Snowboard, dominio giapponese nell’halfpipe a Calgary: vincono Sena Tomita e Ruka Hirano

Si può parlare di un vero e propriosulle nevi dinella Coppa del Mondo di, specialità halfpipe. In quest’ultima tappa del circuito maggiore a vincere sono stati infatti dei nipponici: al maschilee al femminilesi è imposto grazie a una fantastica terza run con la quale ha convinto i giudici e ha accumulato la bellezza di 93.00 punti. Doppiettacon la seconda posizione conquistata da Yuto Tutsuka grazie ai 89.75 punti conquistati nella prima run e che sembravano bastare per vincere. Completa il podio lo statunitense Alessandro Barbieri con un complessivo di 83.25 punti acciuffati nell’ultima run.con questo successo si aggiudica la vittoria in Coppa del Mondo: 340 punti contro i 310 di Totsuka e i 290 punti di Ayumu, l’altro baluardo della famiglia.