Lanazione.it - Smood e Sclerosi multipla. Il percorso per i pazienti

Leggi su Lanazione.it

"Un progetto di grande valore" così viene definita l’iniziativa, presentata al centro direzionale dell’Asl Toscana sud est dalla direttrice sanitaria Assunta De Luca. Un progetto riguardante ildi cura deiaffetti dae su ciò che può e deve essere fatto per aiutarli durante la malattia. "È una conferenza di inizio, anche se effettivamente siamo già partiti e su Siena inizieremo anche a collaborare con le Scotte – dice De Luca – si tratta di un progetto importante che unisce il mondo dei, con il mondo sanitario e quello del volontariato. Un esempio che possiamo traslare anche per le prese in carico di altre patologie, cercando di alleggerire le difficoltà del paziente durante ildi cura. Unche unisce anche l’azienda Ospedaliera e l’Asl locale ovvero quella sud-est".