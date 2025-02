Zonawrestling.net - SmackDown 21.02.2024 The Rock vuole l’anima di Cody?

Benvenuti all’analisi delloandato in scena dallo Smoothie King Center di New Orleans, Louisiana. Una puntata che prometteva il ritorno di Thee un six-man tag team match con protagonistaRhodes, anche se le cose prenderanno una piega molto diversa.BACKSTAGE: Nick Aldis incontraRhodes e gli comunica che è stato rimosso dal six-man tag team match previsto per la serata. Aldis spiega che la decisione viene dal Final Boss, chevederesul ring più tardi. Il General Manager stringe la mano a Rhodes prima di dare la notizia.Drew McIntyre vs Jimmy Uso (2,5 / 5) Match che vede Jimmy prendere il controllo iniziale dopo che McIntyre lo aveva provocato mimando il suo “Yeet”. Drew ribalta la situazione con dei belly to belly suplex e porta il match all’esterno dove colpisce Jimmy con un Alabama Slam sulle scale.