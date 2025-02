Oasport.it - Slittino: Egle/Kipp si prendono vittoria e Coppa a Yanqing. Quinte Voetter/Oberhofer

Leggi su Oasport.it

Ultima gara stagionale per ladel Mondo didoppio al femminile: in Cina, in quel di, dominano ancora le austriache Selinae Larache chiudono la pratica anche in chiave sfera di cristallo.Sul budello cinese che ha ospitato le Olimpiadi del 2022 le austriache non hanno lasciato spazio alle rivali: uniche sotto i 2? complessivi, miglior tempo in entrambe le run e record della pista nella seconda e decisiva discesa.Alle loro spalle hanno chiuso le tedesche Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal, staccate di addirittura 1”825, mentre terze ci sono le lettoni Anda Up?te / Zane Kaluma.In casa Italia quinta posizione per Andrea Vötter / Marion: le azzurre erano secondo dopo la prima discesa, sbagliano nella seconda ed escono dalla zona podio.