Oasport.it - SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte oggi in tv, Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

Si terrà allo Stadio del Nuoto di Torino, impianto di casa della Rari Nantes, l’ultimo atto della Final Six della2024-di, sabato 22 febbraio, si contenderanno il trofeo SIS.Saranno due i match in: dalle ore 14.30Trieste-Rapallo3° posto) ed infine dalle ore 16.30 laper il titolo tra le detentrici del trofeo della SISe le campionesse d’de.Per l’ultimo atto della Final Six della2024-dila diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD per laper il primo posto, mentre la direttasarà a cura di Rai Play per laper il primo posto e di Waterpolo Channel per laper il terzo posto.