Sinner ribaltone nel ranking | è tutto vero i tifosi possono esultare

Cambia la classifica che vede coinvolto il numero uno al mondo Jannik. Arrivano ottime notizie per il fenomeno azzurro.Attualmente Jannikè ai box per uno dei peggiori motivi possibile. Come tutti i fan sanno l’azzurro – numero uno al mondo – è fermo non per infortunio ma per una questione legata al patteggiamento per il caso Clostebol. Dopo una lunga attesa il campione ha deciso di accettare l’offerta della Wada per patteggiare e resterà fermo fino ai primi di Maggio.nel: è, i(Lapresse) TvPlayUna situazione anomala e che vede oracostretto a perdere punti nelle prossime settimane. Il fenomeno azzurro salterà tornei, ma fortunatamente nessun torneo del Grande Slam e perderà 1600 punti durante la ‘sosta forzata’.