Sinner non gioca ma il numero 1 è al sicuro | Zverev eliminato a Rio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Arrivano buone notizie dal Brasile per Jannik. Alexander2 del ranking, è statodall’Atp 500 di Rio de Janeiro. Il tedesco ha perso ai quarti 4-6 6-3 6-4 contro Francisco Comesana, non riuscendo ad approfittare così dello stop dell'azzurro, sospeso 3 mesi ma comunque saldo in testa alla classifica .