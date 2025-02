Ilveggente.it - Sinner in una botte di ferro: clamorosa novità

Tantein vista per Jannike non solo: potrebbe succedere di tutto, i tifosi già non stanno nella pelle.L’Atp di Doha è solo il primo di una lunga serie di tornei che dovrà saltare. Starà lontano dal campo per tre mesi e riuscirà a tornare giusto in tempo per gli Internazionali di Roma. E non osiamo immaginare quale accoglienza gli riserverà il pubblico azzurro in quella circostanza. Anzi, ce la immaginiamo sì, visto che Angelo Binaghi, presidente della Federazione tennis e padel, ha già rivelato alcuni dettagli parecchio scottanti.in unadi(AnsaFoto) – Ilveggente.itPiuttosto che piangersi addosso per il fatto che Janniknon potrà giocare per 90 giorni, ha preferito di gran lunga iniziare a lavorare dietro le quinte per garantire al numero 1 del mondo un ritorno in grande stile.