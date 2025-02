Lanazione.it - S’infortuna mentre arrampica. All’ospedale in elisoccorso

È stato indispensabile l’intervento dell’elicottero e dei volontari del soccorso alpino per soccorrere una scalatrice vittima di un incidente alla Falesia di Ferentillo. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 e le squadre del Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu) si sono state attivate insieme all’ambulanza del 118 per soccorrere la climber infortunatava alla Falesia di Ferentillo. La donna è stata immobilizzata utilizzando il materassino a depressione e sono state fornite sul posto le prime cure. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento dell’. Dopo averla stabilizzata, la paziente è stata caricata sulla barella dell’elicottero, per essere poi trasportata d’urgenzadi Terni. La donna presa in cura dai sanitari è stata ricoverata, ma non è in pericolo di vita, nonostante abbia riportato diverse lesioni.