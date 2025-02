Ilgiorno.it - Simba La Rue indagato dai vigili: senza patente sul fuoristrada con la marijuana nel bagagliaio

Milano – Sono quasi le 18 di ieri, venerdì 21 febbraio, siamo in viale Corsica. Due motociclisti della polizia locale vedono passare una Mercedes classe G, uncon i vetri completamente oscurati. Scatta il controllo: al volante c’è il ventiduenne italo-tunisino Mohamed Lamine Saida, meglio noto con il nome d’arte diLa Rue. È il prologo dell’ennesimo inciampo legale per il rapper che vanta milioni di streaming sulle più seguite piattaforme digitali di musica: la serata dell’artista si è conclusa negli uffici del Radiomobile di via Custodi. Con lui ci sono altri due ragazzi e l’amico e collega ventitreenne Zaccaria Mouhib, alias Baby Gang, a sua volta popolarissimo tra le nuove generazioni (e reduce da una cena pre-concerto due giorni fa con la star del Barcellona Lamine Yamal).