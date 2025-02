Ilfattoquotidiano.it - Simba La Rue fermato a Milano sul Suv a noleggio e senza patente. A bordo con se hashish e marijuana: aveva il divieto di ingresso in città per tre anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Rue (vero nome Mohamed Lamine Saida) è finito nuovamente nel mirino delle forze dell’ordine. Il trapper era adel suo suv a, una Mercedes classe G V8 a. L’auto viene subito notata dai vigili che affiancano la vettura e bussano al finestrino del conduce. Ac’è proprioLa Rue con al fianco un altro collega e amico Baby Gang.Da un controllo veloce si scopre che non solo il conducente non ha i documenti, ma è pure. Come riporta Il Corriere della Sera, scatta la denuncia per guida, inoltre nel bagagliaio sono stati trovati 1.22 grammi die 142.22 grammi dilegale, ad uso terapeutico, in 70 bustine custodite in tre flacone ed estratto di olio di cannabis.Una posizione assai delicata quella diLa Rue colpito lo scorso gennaio dalla prima sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne scaturite da uno dei filoni delle inchieste milanesi su noti trapper e, in particolare, quello sulla cosiddetta “faida”.