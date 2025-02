Simba La Rue ci ricasca | beccato sul suv a noleggio senza patente e con 70 bustine di marijuana in auto Con lui l’amico Baby Gang

Leggi su Open.online

Guidavae con a bordo una discreta quantità diil trapperLa Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida. Il 22enne italo-tunisino si è fatto trovare in giro a Milano contrapper, 23 anni, noto anche lui alle cronache giudiziarie col suo vero nome, Zaccaria Mouhib. E poi altri due amici.Il suv con i vetri oscuratiErano le 17.30 di ieri, 21 febbraio, quandoLa Rue è sfrecciato accanto a due agenti della polizia locale in viale Corsica, a Milano. Il 22enne guidava una Mercedes classe G 8V, un suv preso acon tutti i vetri oscurati. Non proprio il modo migliore per passare inosservati. Quando i due agenti in moto si sono avvicinati e hanno fermato il suv, hanno bussato al finestrino e hanno trovatoLa Rue al volante. Già l’esordio con gli agenti non deve essere stato dei migliori: il trapper non aveva documenti con sé.