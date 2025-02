Laverita.info - Siluro a Zelensky: «Esilio in Francia». Voci su Trump: «Sarà in Russia il 9 maggio»

Elon Musk insulta l’ex comico («Si nutre di cadaveri dei soldati»), The Donald lo umilia: «Inutile averlo agli incontri, non ha carte. Migliori i colloqui con Putin che con lui».L'Ue verso un nuovo pacchetto da 6-10 miliardi per Kiev. Madrid riesuma gli asset russi: «Investirli nella Difesa». L’amministrazione Usa: «Nessun diktat, ci consultiamo con l’Europa».Lo speciale contiene due articoli.