Signori | Ho vissuto dieci anni interminabili e di sofferenza mi hanno piegato ma mai spezzato

L’ex calciatore Beppe, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ricordato il suo mancato trasferimento al Parma e lo scandalo scommesse in cui fu coinvolto nel 2011.: «Hoe di, mima mai»Oggi si gioca Parma-Bologna, nel 1995 un popolo scese in piazza per lei, già ceduto proprio al Parma.«Sarei stato l’acquisto più caro della storia, 25 miliardi di lire. Poi saltò tutto, i laziali si “ribellarono”. Io non ero convinto di andare via, volevo restare alla Lazio. Inmila scesero per le strade e bloccarono tutto. A ripensarci ho i brividi; certe cose succedono magari solo a Baggio o Riva ma non in queste dimensioni. Avrei rinunciato ascudetti pur di vivere un’esplosione d’amore così».C’è un talento che l’ha colpita?«Yildiz, fa numeri incredibili.