Ilrestodelcarlino.it - Siglato l’accordo con i medici

L’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna ha stretto un accordo con gli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per operare congiuntamente su promozione della salute, divulgazione, educazione, ricerca, innovazione e rispetto degli standard etici e deontologici. "Due professioni vicine per la salute della cittadinanza hannoaffinché sia forte il dialogo tra le istituzioni che rappresentano i professionisti – dice il presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna, dott. Valerio Barbari (in foto) –. Questo è il primo step per stabilire connessioni ed efficaci azioni pratiche anche sul nostro territorio".