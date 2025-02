Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, strade, decoro e rifiuti: si alza la rabbia di tutti i quartieri

Sono preoccupati, amareggiati, nel loro fermo forzato i comitati di quartiere di Osimo. A inizio anno sono stati ricevuti dal commissario prefettizio Grazia Branca che ha ascoltato tutte le loro istanze, tante, maturate in settimane. "Avevamo tanti obiettivi da raggiungere per la nostra frazione se avessimo avuto un’amministrazione comunale, l’asfaltatura di via Fratte, la sistemazione del marciapiede antistante la scuola media, quella della strada di via Paradiso (cimitero), il completamento del tratto che collega vicoli di via Casette con la zona farmacia, la riqualificazione della lottizzazione a fianco del Coal con il taglio erbe infestanti per permettere ai residenti di prolungare le passeggiate all’interno della frazione, e altro ancora - denuncia il presidente del Consiglio di Passatempo e Padiglione Rolando Le Moglie -.