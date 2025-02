Lanazione.it - Sicurezza, presidio contro le spaccate davanti al Bar Melody: "Ora basta"

Firenze, 21 febbraio 2025 - "Vogliamo". È questo lo slogan del flash mob che si è svoltoal barin via Baccio da Montelupo, organizzato dal Coordinamento dei Comitati "Insieme per la". L'iniziativa è stata promossa in risposta all'ennesimo episodio di vandalismo subito dal locale, che ha registrato dodicinegli ultimi tre anni, l'ultima delle quali avvenuta giovedì. Durante il flash mob, i partecipanti hanno condiviso una colazione simbolica per offrire un sostegno concreto alle proprietarie del bar, duramente colpite dai ripetuti atti criminosi. Il coordinatore del movimento, Simone Gianfaldoni, ha sottolineato "la necessità di intervenire a livello legislativo, proponendo una revisione della legge Cartabia che, a suo avviso, ha limitato l'efficacia delle forze dell'ordine e aumentato gli oneri per i cittadini, costretti a presentare querele di parte per avviare le indagini".