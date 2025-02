Thesocialpost.it - Si schianta con gli sci e muore sul colpo a Cortina: era minorenne

Un tragico incidente si è verificato nel comprensorio sciistico del Lagazuoi ad’Ampezzo, dove undi nazionalità inglese ha perso la vita a seguito di una caduta in pista. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sciatore avrebbe perso il controllo durante la discesa, finendo contro un albero.Intervento tempestivo dei soccorsiNonostante l’arrivo immediato dell’elicottero del Suem e l’intervento dei soccorritori, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato istantaneo e i medici non hanno potuto attuare alcun tentativo di rianimazione.Indagini in corsoLe autorità competenti stanno attualmente indagando sulle dinamiche precise dell’incidente per comprendere se vi siano state eventuali responsabilità o fattori che possano aver contribuito alla caduta fatale.