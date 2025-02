Bergamonews.it - Si presenta a casa della ex moglie e viola il divieto di dimora: arrestato 40enne

Dalmine. Si era trasferito a Calusco d’Adda dopo che era era stato sottoposto aldia Dalmine, ma nella notte del 3 febbraio hato il provvedimentondosi aex. I carabinieriStazione di Dalmine hannounche in passato si era reso responsabile di maltrattamenti nei confrontidonna.L’uomo, con precedenti penali e di droga, è residente nel Comune in riva all’Adda. Le violenze erano state denunciate nel luglio 2023: ad agosto dello stesso anno l’uomo era statoper la prima volta.Dopo un periodo di detenzione ilera stato scarcerato e sottoposto aldi avvicinamento alla vittima. Nel mese di ottobre 2024 avevato la misura, finendo di nuovo in manette: allora scattò il provvedimento deldia Dalmine, Comune in cui abita la donna.