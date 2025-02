Si chiude la cessione di Vlahovic | manca l’ultimo sì

Leggi su Sportface.it

Svelate le cifre dell’operazione che sancirebbe l’addio ufficiale del serbo al club bianconero. Ecco tutti i dettaglie l’addio alla Juve, ormai è solo questione di mesi. Il divorzio tra il serbo e i bianconeri è cosa certa, Thiago Motta lo ha definitivamente accantonato (7 panchine consecutive) dopo l’arrivo di Kolo Muani e Giuntoli ha chiuso i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. In altre parole: è stato bello, neanche troppo, ma ci salutiamo.Le ambizioni die il suo agente si stanno guardando intorno già da mesi, consci del fatto che l’avventura in bianconero è bella che conclusa. Il classe 2000 di Belgrado punta a compiere il grande salto in un top club europeo nonostante il rendimento deludente delanno e mezzo. L’ambizione, il sogno si chiama Barcellona, a caccia dell’erede di Lewandowski.