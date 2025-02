Abruzzo24ore.tv - Sgomberati edifici incompiuti: sei persone trovate in condizioni precarie

Pescara - Operazione della polizia locale a Pescara: identificate seiaccampate tra i rifiuti indi via Trigno. A Pescara, la polizia locale ha effettuato un'operazione di sgombero insituati tra via Tronto e via Trigno, dove sono stateseiche avevano allestito rifugi di fortuna tra i rifiuti. Questi, destinati a diventare case popolari, sono in stato di abbandono a causa di un contenzioso legale che ha interrotto i lavori di costruzione. L'operazione, coordinata dal comandante Danilo Palestini, ha visto la partecipazione del personale comunale e delle società Ambiente e Pescara Multiservice. L'assessore Alfredo Cremonese ha dichiarato che l'obiettivo è ripulire l'area e restituirla ai cittadini, riaprendo via Trigno e il piazzale di via Tavo.