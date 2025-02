Ilgiorno.it - Sfonda il vetro dell’autobus con un calcio: saltano le corse tra Sesto e Monza

– Ancora una volta, undi un bus di linea fatto saltare. Succede lungo la linea che daSan Giovanni, transitando per Cinisello Balsamo, Nova Milanese e Muggiò termina a. Tre ragazzi sono saliti l'altro giorno con un cane di grossa taglia, senza museruola. Il conducente li ha invitati a mettere la museruola al cane, ma la reazione è stata violenta. Uno dei giovani è andato in escandescenze e con unsulla porta anteriore dentro il bus strapieno di persone, lo hato. Dopo di che i tre, di età sui 20-30 anni, sono andati via indisturbati, con l'autista che è stato costretto a bloccare il mezzo per procedere verso il deposito. Conseguenza? Tresaltate, ritardi e problemi per tutte lenelle giornate di riparazione. L'episodio è andato in scena a Cinisello, nel pomeriggio, all'altezza della zona Crocetta Stalingrado.