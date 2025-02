Lanazione.it - Sfidando Adorante. Si affrontano i bomber

Chi avrà la meglio tra Lind e? La sfida di questo pomeriggio mette di fronte i due attaccanti simbolo delle due formazioni, tra i più in forma della categoria. Il primo naturalmente è Alexander Lind, giunto in nerazzurro con un acquisto record, il più importante della storia del Pisa, pari a 3,6 milioni di euro. Dopo un mese di ambientamento è diventato un ariete, mettendo a segno 6 reti e 3 assist in 21 presenze. Grazie al suo pressing e al suo carattere si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi. Il danese è considerato un leader silenzioso, ma già un punto di riferimento per lo spogliatoio, come dimostrato dal sostegno ai compagni e dal suo comportamento dopo l’espulsione contro il Cittadella, con le scuse chieste anche alla piazza. Rientra dopo una gara di squalifica ed è pronto a tornare in pianta stabile tra i titolari.