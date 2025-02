Sport.quotidiano.net - Sfida cruciale per i piani alti. Gli Angels ospitano Montegranaro per rimanere in scia a Forlimpopoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche del PalaSGR per gli, che oggie sanno di non poter sbagliare per continuare la volata alle spalle dell’imbattuta capolista. La squadra di coach Serra è naturalmente senza Rivali e, al momento, continua con lo stesso roster, tenendo però ben dritte le antenne di mercato in caso si rendesse disponibile qualche playmaker di valore. La Dulca affronta una squadra che sta lottando per entrare nelle otto dei playoff e già battuta all’andata nello storico catino della "bombonera". Particolare attenzione al play Federico Savelli, veterano della categoria e capace di mettere assieme anche consistenti bottini personali.è reduce dal clamoroso rovescio interno col Pisaurum (78-101), che ha operato l’aggancio a 16 in una partita di grande peso sul campionato.