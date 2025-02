Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Primavera in campo. Alle 14 arriva il Pescara

Sarà un week end ricco di appuntamenti per le formazioni deldel Perugia. Oggi scende inla: Perugia-si gioca14 alsportivo "Piola" di Sanfatucchio. Domani è il giorno delle Under del Grifo. In trasferta a Foggia l’Under 17: il match è in agenda12,30 allo stadio Comunale di Lucera. Stessa trasferta e stesso avversario anche per la squadra Under 15 che scende in10. In trasferta in Campania la squadra biancorossa Under 16: Sorrento-Perugia si gioca domani11 allo stadio Italia di Sorrento. L’Under 14 va in trasferta: Vis Pesaro-Perugia si gioca15 a Pesaro. Mentre l’Under 13 riceve il Frosinone16 alsportivo Piola di Sanfatucchio. Per Under 12, Under 11, Under 10, Under 9: Cesena-Perugia (test match), a partire d11 - Romagna Centro.