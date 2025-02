Abruzzo24ore.tv - Settimana di lavori intensi all'Emiciclo: novità sulla fusione ARAP e provvedimenti per la montagna

L'Aquila - La politica regionale entra nel vivo con discussionie misure per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni. Lapolitica del Consiglio regionale si apre lunedì 24 febbraio 2025 con una seduta straordinaria delle Commissioni congiunte “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” e “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”, che si terrà alle ore 11 presso l'. L'unico punto all'ordine del giorno riguarda il progetto di legge presentato dalla Giunta regionale per il riassetto e la riorganizzazione delle aree industriali regionali. Il piano prevede latra l'Azienda regionale delle aree produttive () e il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara - Chieti (CSI), un'iniziativa fondamentale per il futuro economico e produttivo della regione.