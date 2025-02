Ilrestodelcarlino.it - Seta, gli autisti danno le pagelle: "Ai manager voto insufficiente". E il 58% vorrebbe andarsene

Stavolta la pagella aidil’hanno data glidi Reggio. La media? "Gravemente". Ma il dato più allarmante è che "il 58% del personale vuole scappare dall’azienda". È quanto emerge da un questionario promosso da Cisl, Uil e Ugl "per dare voce al cambiamento", al quale hanno partecipato 101 votanti su 175 in servizio. E quasi sei su dieci hanno dichiarato di voler abbandonare, col 40% che sta pensando di farlo concretamente e il 18% che è addirittura già alla ricerca di un altro lavor. Mentre il 25% non può lasciareperchè ha legami e famiglia a Reggio, invece solo il 17% ha detto di amare l’impiego dell’azienda reggiana. "Il 93% deglivuole una programmazione settimanale che permetta di organizzare la vita privata – chiosano i leader sindacali Gaetano Capozza (Fit Cisl), Carmine Bovienzo (Uil Trasporti) e Roberto Giampietri (Ugl Autoferro) – Occorre fermare l’abuso di straordinari.