Cultweb.it - Sesso e calorie: quante ne bruciamo davvero sotto le lenzuola?

Leggi su Cultweb.it

L’attività sessuale è considerata un’attività fisica piacevole (naturalmente, quando fatta in libertà e totale condivisione). E in molti casi, viene associata al consumo di. Masi bruciano realmente durante un rapporto sessuale? La risposta dipende da vari fattori, tra cui la durata, l’intensità, la posizione e il peso corporeo delle persone coinvolte. Proviamo allora a capirlo.Secondo uno studio pubblicato sulla rivista PLoS ONE, durante un rapporto sessuale di durata media (circa 25 minuti, inclusi preliminari e atto vero e proprio), gli uomini bruciano in media 101, mentre le donne ne consumano circa 69. Tuttavia, il valore può variare in base al metabolismo individuale e al livello di coinvolgimento fisico.Per fare un confronto, una camminata veloce di 30 minuti brucia circa 150, mentre una corsa leggera può arrivare a 300nello stesso arco di tempo.