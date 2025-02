Lanazione.it - "Serve una soluzione condivisa". La sinistra rilancia e accusa

"Da due anni chiedevamo una, gli scontri attuali nascono dall’incapacità del sindaco Pardini di arrivare ad una prospettiva unitaria e di alto profilo. Ma non è così che si fanno gli interessi del territorio". Ne è convinto il consigliere di opposizione Daniele Bianucci che in una nota ricorda come sia stato chiesto, prima in un consiglio comunale aperto poi in commissione, che il sindaco di rendesse garante di unaunitaria per il futuro di Geal. "Purtroppo – ha detto Bianucci durante l’incontro ‘Futuro di Geal e inquinanti PFAS: che succede all’acqua lucchese‘ – a meno di dieci mesi dalla scadenza della convenzione di Geal, siamo arrivati esattamente al punto opposto di ciò che era il nostro obiettivo; e la ragione di tutto questo, a nostro avviso, nasce proprio in prima battuta dall’incapacità del primo cittadino di adoperarsi per una sintesi positiva: ancora oggi, infatti, neppure abbiamo chiaro quale sia la reale posizione di Pardini sul destino del servizio idrico integrato a Lucca.