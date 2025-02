.com - Serie D / SSC Ancona: contro Termoli solo per i tre punti

I dorici domani ospiteranno i molisani di mister Mosconi in piena lotta play out. Una gara che si preannuncia calda tra due squadre in lotta per emergere, seppur da angolazioni diverse della classifica. Alluci e compagni dovranno fare la differenza per farsi dimenticare la disfatta dell’andata e convincere, in ottica play off. Prosegue intanto la crescita anche sul lato societario. Presentata ieri in comune, la rinnovata partership con il gruppo Estra, 22 febbraio 2025 – L’SSCnel crocevia essenziale a decifrare la stagione della ripartenza.Dieci le gare ancora da giocare al termine della stagione, e ogni punto sarà da ora in poi, pesantissimo.La formazione biancorossa è già da tre giornate a secco di vittorie e, complice la disfatta dell’andata dove i molisani svettarono tra le mura amiche senza difficoltà 4-0, l’inal Del Conero di domenica, ospite ilCalcio alle ore 14,30, potrebbe essere l’occasione proficua.