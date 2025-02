Sport.quotidiano.net - Serie D. Il San Marino di Biagioni prova a uscire dal tunnel

Trasferte complicate quelle che spettano questo fine settimana a United Riccione e San. I biancazzurri della riviera, reduci dal successo contro il Fiorenzuola fanalino di coda, andranno a bussare alla porta del Ravenna secondo della classe. Impresa sulla carta impossibile per la squadra della Perla Verde che occupa il terz’ultimo posto e che negli ultimi due mesi ha sempre e solo consegnato quasi tutto nelle mani degli avversari. I novanta minuti di domani pomeriggio in programma allo stadio ’Benelli’ saranno diretti dal fischietto della sezione di Terni, Leonardo Leorsini che in Romagna sarà in compagnia degli assistenti Leo Posteraro di Verona e Davide Gneo della sezione di Latina. Trasferta tutt’altro che semplice, ma non impossibile, per il Sandi mistersul campo del Prato.