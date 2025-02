Brindisireport.it - Serie D, Brindisi-Martina: trasferta vietata ai tifosi ospiti

Leggi su Brindisireport.it

per idelCalcio 1947 allo stadio comunale “Franco Fanuzzi” di. Il Prefetto della provincia di, sentito il Questore die preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto in.