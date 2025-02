.com - Serie C / Per la Vis Pesaro un buon punto a Pineto

Termina 1-1 la gara con gli abruzzesi. Le reti portano la firma di Cannavò per i pesaresi e di Bruzzaniti per i biancazzurriVALLESINA, 21 febbraio 2025 – La Vis era impegnata nell’anticipo dicontro una squadra ormai di categoria, sempre difficile da affrontare. Dopo il mezzo passo falso di sabato scorso con il Sestri Levante, in cui è arrivato solo un pareggio, che non macchia assolutamente una stagione sino ad oggi straordinaria, gli uomini di Stellone erano chiamati ad affrontare un’altra gara di spessore.In un match equilibrato, le due squadre vanno a segno sul finire della prima frazione di gioco.L’attaccante biancorosso Kevin Cannavò, autore della rete del vantaggio (foto sito ufficiale VisCalcio)Visper prima in vantaggio con Cannavò al 42’. Allo scadere, pareggia i conti ilal 46’ con Bruzzaniti.