Anteprima24.it - SERIE C/ Latina-Benevento, la diretta testuale

Tempo di lettura: 2 minuti6?-ancora pericoloso con 2?-in vantaggio: punizione dalla tre quarti di Prisco, palla a Lanini che al volo di destro fredda Zacchi!!!!!!1?- Inizia la gara al “Francioni”! Tra i pali per gli ospiti c’è Manfredini che all’ultimo istante prende il posto di Nunziante ai box per giramenti di testa.(29) e(47) si affrontano al “Francioni” in un match con in palio punti pesanti per entrambe. I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e sono impelagati nelle lotta per evitare i playout. Anche i giallorossi di mister Pazienza stanno attraversando un periodo difficile con il successo che manca dal 5 gennaio contro il Catania. Non c’è tra i laziali l’ex di turno Amato Ciciretti, assente per un problema muscolare mentre oggi ilritrova come avversario Riccardo Improta, che ha vissuto anni importanti con la maglia della Strega calcando anche i campi dellaA.