Sport.quotidiano.net - Serie C: il programma. La Cmo di Grandi vuole allungare ancora. La Francesco Francia cerca il sesto acuto

Leggi su Sport.quotidiano.net

8 gare alla fine della regular season diC prima dell’inizio delle giostre che porteranno sul proscenio della B Interregionale 12 (3 per Conference) delle 217 squadre italiane partecipanti: ai playoff le prime 8 di ogni girone, ai playout le squadre dal decimo al tredicesimo posto, mentre retrocessione diretta per la quattordicesima e salvezza per la nona. Un quadro che, per via delle classifiche corte, potrebbe regalare non poche sorprese alle 9 bolognesi partecipanti. Nel girone G continua la marcia della regina Cmo Ozzano di coach, che viaggia a +8 sull’inseguitrice Virtus Medicina e che sarà impegnata stasera alle 18 nell’esame Sg Fortitudo sul parquet della Furla, dodicesima della classe e in striscia negativa da 4 giornate: gli ozzanesi arrivano da 3 successi in fila.