Serie B | ventisettesima giornata Cremonese all’esame Cesena | È arrivata l’ora della concretezza

Dopo l’amara e controversa trasferta di Bari, con tanto di presunto caso di razzismo tra Vazquez e Dorval ancora sub iudice, ladeve subito voltare pagina. Oggi, fischio d’inizio alle 17.15, allo “Zini“ arriva l’ostico, ottavo in classifica e reduce dall’ottimo pari con il Pisa. I grigiorossi, invece, dopo il pari in Puglia devono guardarsi le spalle da Catanzaro e Juve Stabia nella lotta per il quarto posto. Il tecnico Giovanni Stroppa si è mostrato fiducioso: "Mi auguro, a partire da questa gara, di fare sempre prestazioni come nelle ultime partite, ma con un risultato diverso – la speranza del mister –. Con il Bari siamo stati sfortunati perché l’autorete è stata parecchio fortuita ed è un peccato non aver lavorato prima su un pallone su cui eravamo in vantaggio. Dobbiamo in generale essere ancora più bravi a concretizzare le occasioni che creiamo.