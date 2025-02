Sport.quotidiano.net - Serie B, sfida casalinga a doppio taglio. Mantova in fuga dall’incubo playout: "Contro il Bari conta solo la vittoria»

Il pareggio su un campo difficile come il “Barbera“ di Palermo è servito alper consolidare convinzione e fiducia nei propri mezzi. La squadra di Possanzini rimane comunque in posizione di classifica delicata, tanto che isonoun punto più in basso ed è per questo che la gara odierna con ilriveste grande importanza per i biancorossi. "Giochiamo sempre per vincere – la presentazione del tecnico virgiliano –, questa è la nostra identità, anche se il campionato è pieno di variabili". Questa sarà la filosofia delanche con un avversario che si preannuncia molto temibile come i Galletti: "Mi aspetto tanti duelli in mezzo al campo – prosegue Possanzini –. Loro sono una formazione di qualità, ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco. Potremmo anche riproporre la fase difensiva che abbiamo visto al “Barbera“.