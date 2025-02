Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale: in campo con Carver e Jesolo. Ozzano, sfida proibitiva. Bologna, è big match

Capitolo numero due della seconda fase die trasferta ad alto rischio per i New Flying Balls, che domani alle 18 faranno visita alla regina del gironcino Gold della conference CentroCinecittà. Una sortita interessante sia per il valore dell’avversaria (18-5 il record stagionale dei capitolini e due bocche da fuoco importanti come Andrea Martino ed Edoardo Paganelli, rispettivamente 19,2 e 13,3 di media fin qua), sia per la classifica dei ‘palloni volanti’, che vista la vicinanza dall’ottavo posto (punto di riferimento da qui alla fine della seconda fase come ultimo pass per i playoff) avranno senz’altro motivazioni in più per far bene. Sarà invece2016 il bigdella conference Nordest del gironcino playout, indomani alle 18: seconda contro terza, appaiate entrambe alla capolista Petrarca, e a caccia di un primo posto in solitaria che darebbe respiro in vista dei prossimi appuntamenti.