Serie B Donne | ore 19 La Bsl di Dalè aspetta Cesena

Bsl San Lazzaro e Peperoncino di nuovo in campo. Reduce dal ko in casa di Fidenza 62-52, la formazione di Paoloaffronta alle 19 alla palestra Rodriguez il. Appuntamento interno anche per il Peperoncino. Dopo la sconfitta patita mercoledì da Piumazzo, 35-71, le ragazze di Massimo Annunziata, proveranno a rifarsi alle 21 alla palestra Mascarino di Calderara anche se l’avversaria di turno, Valtarese, è squadra di qualità. Le altre gare: Castel San Pietro-Cavezzo, Valdarda-Parma, Rimini-Puianello, Faenza-Forlì, Ferrara-Scandiano, Piumazzo-Fidenza. La classifica: Cavezzo 40; Puianello 34; Valdarda e Sisters Piumazzo 30; Magika Castel San Pietro 28; Rimini 26;e Valtarese 20; Bsl San Lazzaro, Faenza e Fidenza 18; Scandiano 16; Peperoncino e Magik Rosa Parma 8; Ferrara 4; Forlì 0.